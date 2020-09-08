Новости

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19 03:54
У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме 03:47
Более 80 мигрантов чуть не утонули при попытке пересечь Ла-Манш 03:06
СМИ: Трамп рассматривает новых кандидатов на пост главы Пентагона 03:01
Площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила рекордные 881 тыс. га 02:17
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 01:45
Турция обстреляла населенные пункты на севере Сирии 01:35
Форвард "Реала" Хамес Родригес перешел в "Эвертон" 00:49
Анкара заявила о неудовлетворенности приговором по делу Хашукджи 00:32
Первая партия вакцины от коронавируса "Sputnik V" выпущена в гражданский оборот 07.09.2020
В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 07.09.2020
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 07.09.2020
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 07.09.2020
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 07.09.2020
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 07.09.2020
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 07.09.2020
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 07.09.2020
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией 07.09.2020
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством 07.09.2020
Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 07.09.2020
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 07.09.2020
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 07.09.2020
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 07.09.2020
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 07.09.2020
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 07.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 03:54
Рубрика: Общество

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После завершения всех испытаний российская вакцина "Спутник V" от коронавируса SARS-CoV-2 будет произведена минимум в двух вариантах. Об этом рассказал заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Гинцбург: Россия может справиться с коронавирусом к лету 2021 года

"Сейчас необходимо проверить единую формулу препарата на как можно большем количестве людей всех возрастных и гендерных групп. Это делается для того, чтобы определить все возможные варианты применения лекарства",- рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

В тестировании участвуют люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, уверяет Александр Бутенко. По его мнению, после всех испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины, более легкого, рассчитанного на детей.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Ее создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцинация рассчитана на два этапа. После введения первой дозы формируется гуморальный иммунитет, те самые антитела, которые у всех на слуху. Но антительный иммунитет не очень стойкий. Поэтому через три недели делают второй укол, закрепляя и усиливая эффект. Формируется более стойкий и длительный Т-клеточный иммунитет, "иммунитет памяти". Как ранее поясняли эксперты, большую часть населения России можно будет провакцинировать в течение года.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа