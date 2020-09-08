В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

После завершения всех испытаний российская вакцина "Спутник V" от коронавируса SARS-CoV-2 будет произведена минимум в двух вариантах. Об этом рассказал заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"Сейчас необходимо проверить единую формулу препарата на как можно большем количестве людей всех возрастных и гендерных групп. Это делается для того, чтобы определить все возможные варианты применения лекарства",- рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

В тестировании участвуют люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, уверяет Александр Бутенко. По его мнению, после всех испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины, более легкого, рассчитанного на детей.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Ее создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцинация рассчитана на два этапа. После введения первой дозы формируется гуморальный иммунитет, те самые антитела, которые у всех на слуху. Но антительный иммунитет не очень стойкий. Поэтому через три недели делают второй укол, закрепляя и усиливая эффект. Формируется более стойкий и длительный Т-клеточный иммунитет, "иммунитет памяти". Как ранее поясняли эксперты, большую часть населения России можно будет провакцинировать в течение года.