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В Россию пришел смартфон-монстр Samsung с огромной батареей. Цена смущает

Текст:   Антон Благовещенский
08.09.2020,  
18:01
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung начала продажи в России нового смартфона Galaxy M51, оснащенного гигантским аккумулятором емкостью 7000 мАч - это рекордный показатель для устройств от крупных производителей.

Фото: Samsung

Стоимость новинки составляет 29990 рублей - ниже, чем считалось изначально. Кроме того, в первых анонсах не упоминался модуль NFC, в то время как в смартфоне он присутствует.

Samsung Galaxy M51 оснащен "геймерским" процессором Snapdragon 730, 6/126 Гб памяти, дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, а также квадрокамерой (основная 64 Мп + широкоугольная 12 Мп + макро + сенсор глубины), разъемом для наушников, модулем Bluetooth 5.0 и портом USB-C.

Что касается заявленной цены - 29990 рублей, - то она выглядит немного странной. С одной стороны, у аппарата нет конкурентов в своем классе. Аккумуляторами такой же или большей емкости обладают в основном китайские ноунеймы, к качеству работы которых есть определенные претензии, чего нельзя сказать о Samsung.

С другой - младшая модель Samsung Galaxy M31 имеет экран 6,4 дюйма, батарею на 6000 мАч и процессор немного послабее, а в остальном практически не уступает Galaxy M51, но при этом стоит почти в два раза меньше - от 17 тысяч рублей.

А с третьей стороны - есть Xiaomi Poco F2 Pro, оборудованный топовым чипом Snapdragon 865 и неплохой батареей на 47 мАч. И стоимость его начинается с 30 тысяч, как и Galaxy M51.

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Вывод такой: новинка подойдет тем, кому нужна внушительная автономность, долгая работа без глюков и запас мощности на несколько лет. Кто готов мириться с характеристиками слегка попроще - присмотритесь к модели M31, а фанатам топового железа может приглянуться Poco F2 Pro.

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