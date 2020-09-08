В WhatsApp нашли сообщение, которое ломает мессенджер

Новости

Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 20:16
Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 20:05
В храме Сретения Господня почтят память отца Александра Меня 20:02
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову 19:52
Вышел официальный тизер "Дюны" Вильнёва 19:51
СМИ: Задержан заместитель министра энергетики Тихонов 19:46
Патриарх Сербский Ириней: Косово - это неотъемлемая часть Сербии 19:34
В Югре главу общества инвалидов заподозрили в краже 30 млн рублей 19:18
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову 19:07
Названа точная дата презентации iPhone 12 19:05
ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" благодаря голу Гайча 18:55
Fitch улучшило прогноз по экономике России 18:37
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ 18:36
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:21
В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры 18:20
Экс-президента Боливии Моралеса не допустили к выборам 18:10
Минский тракторный завод создаст единую платформу для входа на рынок России 18:06
Медведев объявил о создании комиссии по подготовке предвыборной программы "ЕР" 18:05
Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП 18:01
На Алтае туристка сняла видео перед тем, как ее унесло течением 17:58
Болгарские протестующие заявили ЕС и США о намерении продолжить митинги 17:45
Экипажи новой экспедиции на МКС признаны годными к старту в октябре 17:41
Главы МИД Турции и Конго поблагодарили друг друга по-русски 17:38
ЦБ не считает верным менять цель по инфляции 17:36
В Москве могут сократить сроки планового отключения горячей воды 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 19:39
Рубрика: Digital

Далее по тексту

В WhatsApp нашли сообщение, которое ломает мессенджер
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
В WhatsApp появилось сообщение, которое полностью выводит популярный мессенджер из строя. Проблема актуальна для обеих операционных систем - и iOS, и Android. Об этом сообщил портал WABetainfo.com.
"Текстовые бомбы" используют символы экзотического языка. Фото: iStock "Текстовые бомбы" используют символы экзотического языка. Фото: iStock
"Текстовые бомбы" используют символы экзотического языка. Фото: iStock

"Текстовая бомба" представляет собой случайный набор символов, но именно это сообщение выводит приложение из строя на обеих популярных операционных системах. Получивший его пользователь сможет восстановить работу мессенджера двумя способами. Первый и самый простой - переустановка приложения, но в этом случае можно потерять архив сообщений, если не было настроено резервное копирование в облако. Второй вариант - зайти в WhatsApp с помощью приложения для ПК или Web-версии и удалить вредоносное сообщение вручную, далее мессенджер запустится без проблем и на iPhone, и на Android.

Фото: istock
Стало известно, когда Huawei "убьет" Android в своих смартфонах

"Такие сообщения, как правило, используют символы экзотического языка, совместимость которых с правильной работой приложения разработчики не проверили как следует, - объясняет Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. - В прошлом они появлялись, например, на языках синдхи и телугу, причем от этого страдали только iPhone".

Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies, считает, что ошибка появляется из-за того, что обе версии приложения как для iOS, так и для Android содержат одинаковый программный код, и это сообщение вызывает ошибку для обеих версий приложения. Тем не менее оно не является частью атаки злоумышленников на мессенджер, а всего лишь багом, который должны будут исправить разработчики в следующем обновлении. "Вирусы через такие сообщения рассылать точно не получится - у подобного типа ошибок нет доступа на такой уровень "вредоносности", - заключает эксперт.

Для защиты от вредоносного сообщения Николаос Хрисаидос, глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast, рекомендует ограничить круг лиц, которые могут добавлять в группы в WhatsApp и поставить опцию "только для контактов".

Для этого в операционной системе iOS необходимо зайти в мессенджер, перейти в раздел "Настройки", далее зайти в меню группы и выбрать пункт "Мои контакты". Аналогичная операция на Android делается так: в правом верхнем углу необходимо щелкнуть на три точки, затем выбрать меню настройки, далее щелкнуть на "Аккаунт", выбрать подменю конфиденциальность и в параметрах "Группа" установить параметр "Мои контакты" вместо подменю "Все". После выполнения этих действий пользователи вне списка ваших контактов не смогут добавлять вас в группы и, соответственно, присылать сообщения.

Предыдущую "текстовую бомбу" находили в WhatsApp практически 2,5 года назад. Тогда жертвами стали пользователи Android-смартфонов - людям присылали сообщение "Это очень интересно" и просили перейти по ссылке. После его получения приложение зависало.

Digital Интернет

Главное сегодня

Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19
Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
В Кремле не видят причин обсуждать "Северный поток-2" на политическом уровне
Истребитель Северного флота перехватил четвертый за день самолет