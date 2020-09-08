В WhatsApp нашли сообщение, которое ломает мессенджер

"Текстовая бомба" представляет собой случайный набор символов, но именно это сообщение выводит приложение из строя на обеих популярных операционных системах. Получивший его пользователь сможет восстановить работу мессенджера двумя способами. Первый и самый простой - переустановка приложения, но в этом случае можно потерять архив сообщений, если не было настроено резервное копирование в облако. Второй вариант - зайти в WhatsApp с помощью приложения для ПК или Web-версии и удалить вредоносное сообщение вручную, далее мессенджер запустится без проблем и на iPhone, и на Android.
"Такие сообщения, как правило, используют символы экзотического языка, совместимость которых с правильной работой приложения разработчики не проверили как следует, - объясняет Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. - В прошлом они появлялись, например, на языках синдхи и телугу, причем от этого страдали только iPhone".
Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies, считает, что ошибка появляется из-за того, что обе версии приложения как для iOS, так и для Android содержат одинаковый программный код, и это сообщение вызывает ошибку для обеих версий приложения. Тем не менее оно не является частью атаки злоумышленников на мессенджер, а всего лишь багом, который должны будут исправить разработчики в следующем обновлении. "Вирусы через такие сообщения рассылать точно не получится - у подобного типа ошибок нет доступа на такой уровень "вредоносности", - заключает эксперт.
Для защиты от вредоносного сообщения Николаос Хрисаидос, глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast, рекомендует ограничить круг лиц, которые могут добавлять в группы в WhatsApp и поставить опцию "только для контактов".
Для этого в операционной системе iOS необходимо зайти в мессенджер, перейти в раздел "Настройки", далее зайти в меню группы и выбрать пункт "Мои контакты". Аналогичная операция на Android делается так: в правом верхнем углу необходимо щелкнуть на три точки, затем выбрать меню настройки, далее щелкнуть на "Аккаунт", выбрать подменю конфиденциальность и в параметрах "Группа" установить параметр "Мои контакты" вместо подменю "Все". После выполнения этих действий пользователи вне списка ваших контактов не смогут добавлять вас в группы и, соответственно, присылать сообщения.
Предыдущую "текстовую бомбу" находили в WhatsApp практически 2,5 года назад. Тогда жертвами стали пользователи Android-смартфонов - людям присылали сообщение "Это очень интересно" и просили перейти по ссылке. После его получения приложение зависало.