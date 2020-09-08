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08.09.2020 16:34
Рубрика: В мире

Volkswagen отказался от представительства в Мексике из-за фото нацистов

Текст: Юрий Ершов

Во вторник немецкий концерн Volkswagen объявил о разрыве деловых отношений со своим торговым представительством в Мексике, сообщает информационное агентство dpa.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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Поводом для такого резкого шага послужили фотографии времен нацизма в Германии, развешанные на стенах мексиканского офиса. Эти снимки, говорится в заявлении концерна, в той или иной мере отображают режим, который проводил политику ненависти и дискриминации в исторический период, "который, к счастью, мы преодолели".

В Вольфсбурге, штаб-квартире Volkswagen, могли бы об этом и не узнать, если бы одна женщина в своем Twitter не выложила фото из помещений представительства.

Надо сказать, что немалую, может, даже главную роль в решении руководства Volkswagen сыграла реакция центра Симона Визенталя, занимающегося вопросами Холокоста. В обращении центра, в частности, говорится: "От имени 400 тысяч наших членов по всему миру мы требуем, чтобы вы, как немецкое предприятие, соблюдали закон о запрете распространения в обществе нацистских символов".

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