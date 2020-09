Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер

Еще одна могучая победа женского кинематографа - на YouTube опубликован трейлер "сандэнсовского" байопика "Глории" (The Glorias) от режиссера "Фриды" и "Через Вселенную" Джули Тэймор.

В основе сценария - автобиография журналистки и феминистки Глории Стайнем My Life on the Road.

В центре - борьба женщин за тотальное равенство, история создания журнала Ms., разлетавшегося, как видим в трейлере, подобно сочным чебурекам, всякое такое.

Лента проследит движение активистки из Индии, где она пребывала пару лет в конце пятидесятых, до судьбоносной Национальной конференции женщин 77-го и далее - путь, усыпанный триумфом, словом.

Комментаторы под роликом торжественно торжествуют. А также рассуждают на тему постыдного вырождения феминизма. И выражают надежду, что от внимания создателей фильма не уйдет тот милый нюанс биографии Стайнем, когда выяснилось, что возглавляемый ею независимый исследовательский центр спонсировало ЦРУ.

Стайнем сыграла лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур. В других ролях: Алисия Викандер, Лулу Уилсон, Райан Кира Армстронг, Жанель Монэ, Тимоти Хаттон, Бетт Мидлер, Майкл Эванс, Лоррейн Туссен.

Изначально предполагалось, что лента поступит в широкий прокат, но после ситуацию переиграли, и теперь этот насыщенный гневными репликами духоподъемный опус выйдет 30 сентября на Amazon Prime Video.

Глория, кстати, жива, ей 86 лет. А одним из бывших мужей радикальной феминистки был известный борец за права животных Дэвид Бэйл, отец актера Кристиана Бэйла.