Новости

Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 11:25
Вышел трейлер "Аферы по-голливудски" с Робертом Де Ниро 11:05
Умер актер Сергей Колтаков 07.09.2020
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 07.09.2020
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 07.09.2020

Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер

Новости
    08.09.2020, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Еще одна могучая победа женского кинематографа - на YouTube опубликован трейлер "сандэнсовского" байопика "Глории" (The Glorias) от режиссера "Фриды" и "Через Вселенную" Джули Тэймор.

В основе сценария - автобиография журналистки и феминистки Глории Стайнем My Life on the Road.

В центре - борьба женщин за тотальное равенство, история создания журнала Ms., разлетавшегося, как видим в трейлере, подобно сочным чебурекам, всякое такое.

Лента проследит движение активистки из Индии, где она пребывала пару лет в конце пятидесятых, до судьбоносной Национальной конференции женщин 77-го и далее - путь, усыпанный триумфом, словом.

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу

Комментаторы под роликом торжественно торжествуют. А также рассуждают на тему постыдного вырождения феминизма. И выражают надежду, что от внимания создателей фильма не уйдет тот милый нюанс биографии Стайнем, когда выяснилось, что возглавляемый ею независимый исследовательский центр спонсировало ЦРУ.

Стайнем сыграла лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур. В других ролях: Алисия Викандер, Лулу Уилсон, Райан Кира Армстронг, Жанель Монэ, Тимоти Хаттон, Бетт Мидлер, Майкл Эванс, Лоррейн Туссен.

Изначально предполагалось, что лента поступит в широкий прокат, но после ситуацию переиграли, и теперь этот насыщенный гневными репликами духоподъемный опус выйдет 30 сентября на Amazon Prime Video.

Глория, кстати, жива, ей 86 лет. А одним из бывших мужей радикальной феминистки был известный борец за права животных Дэвид Бэйл, отец актера Кристиана Бэйла.

Новости

Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 07.09.2020
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 07.09.2020
Ушедшему из театра Табакова Матвееву нашли замену 07.09.2020
Вышел трейлер сериала с Матвеевым и Богомоловым "Шерлок в России" 07.09.2020
⧣ США
Фото: instagram.com/ christophermcquarrie
Круз над пропастью: возобновлены съемки фильма "Миссия невыполнима 7" 07.09.2020
МакГоуэн обвинила режиссера в насилии и пообещала разрушить его жизнь 07.09.2020
Первая супергероиня-мусульманка Marvel получит свой сериал 07.09.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 06.09.2020
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 06.09.2020
Вышел трейлер спин-оффа "Трех богатырей" про коня-комика 04.09.2020
⧣ байопик
Фото: twitter.com/ LetsOTT
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 06.09.2020
Дженна Коулман может появиться в четвертом сезоне "Виктории" 03.09.2020
Предварительные итоги кассовых киносборов за выходные подвели в России 31.08.2020