Выложены отрывки из нового хоррора создателей "Прочь"

Lionsgate продолжает настойчиво выкладывать небольшие фрагменты хоррора "Антебеллум" (Antebellum) - сегодня на YouTube-канале студии появился очередной.

Мировая премьера фильма ужасов с рейтингом "R" состоится уже завтра, 2 сентября, российская - 17-го.

В центре истории - известная писательница Вероника Хенли, которую начинают осаждать разного рода мороки. И теперь преуспевающая светская бедняжка, "оказавшаяся в ловушке ужасающей реальности", должна во что бы то ни стало разобраться в творящемся и "раскрыть безумную тайну, пока не стало слишком поздно".

Режиссеры, сценаристы и сопродюсеры - дебютирующие в художественном полном метре Bush + Renz - клипмейкеры и рекламщики Джерард Буш и Кристофер Ренц. Кроме того, продюсированием проекта занимались номинанты премии "Оскар" Рэймонд Мэнсфилд и Шон Маккиттрик, известные по лентам "Прочь", "Мы" и "Черный клановец".

В ролях: певица Жанель Монэ (Тереза из "Лунного света"), Марке Ричардсон II ("Бруклин 9-9", "Скорая помощь"), Эрик Ланж ("Светлячок"), Джек Хьюстон ("Ирландец"), Кирси Клемонс ("Очевидное"), Тонгай Арнольд Чириса ("Американская история ужасов") и крупная актриса больших и малых экранов Габури "О! Да это же эта!.." Сидибе.