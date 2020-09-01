Новости

Вышел русский трейлер хоррора "Клаустрофобы: Квест в Москве" 12:54
Джейсон Момоа стал ведьмаком-напарником Генри Кавилла на новом арте 12:21
Вышел трейлер продолжения готик-хоррора "Призраки дома на холме" 11:36
Умерла одна из создателей "Сталкера" и "Соляриса" Нэлли Фомина 11:15
Умер еще один вокалист группы "Фристайл" 11:01

Выложены отрывки из нового хоррора создателей "Прочь"

Новости
    01.09.2020, 13:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Lionsgate продолжает настойчиво выкладывать небольшие фрагменты хоррора "Антебеллум" (Antebellum) - сегодня на YouTube-канале студии появился очередной.

Мировая премьера фильма ужасов с рейтингом "R" состоится уже завтра, 2 сентября, российская - 17-го.

В центре истории - известная писательница Вероника Хенли, которую начинают осаждать разного рода мороки. И теперь преуспевающая светская бедняжка, "оказавшаяся в ловушке ужасающей реальности", должна во что бы то ни стало разобраться в творящемся и "раскрыть безумную тайну, пока не стало слишком поздно".

Режиссеры, сценаристы и сопродюсеры - дебютирующие в художественном полном метре Bush + Renz - клипмейкеры и рекламщики Джерард Буш и Кристофер Ренц. Кроме того, продюсированием проекта занимались номинанты премии "Оскар" Рэймонд Мэнсфилд и Шон Маккиттрик, известные по лентам "Прочь", "Мы" и "Черный клановец".

В ролях: певица Жанель Монэ (Тереза из "Лунного света"), Марке Ричардсон II ("Бруклин 9-9", "Скорая помощь"), Эрик Ланж ("Светлячок"), Джек Хьюстон ("Ирландец"), Кирси Клемонс ("Очевидное"), Тонгай Арнольд Чириса ("Американская история ужасов") и крупная актриса больших и малых экранов Габури "О! Да это же эта!.." Сидибе.

Новости

Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в телесериале 10:48
Вышел расширенный трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 10:32
Умер актер Норм Спенсер, "Циклоп" из "Людей Икс" 10:06
Отец Цоя опроверг сведения о том, что он писал Путину из-за фильма 09:52
⧣ США
Фото: youtube.com/ Shamook
Видео: Эмили Блант стала Черной вдовой вместо Скарлетт Йоханссон 31.08.2020
Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4" 31.08.2020
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 31.08.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ High Octane Pictures
Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех" 31.08.2020
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем" 31.08.2020
Вышел трейлер боевика с Жаном Рено и Руби "Бэтвумен" Роуз "Привратник" 31.08.2020
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 31.08.2020
"Крик 5" и "Паранормальное явление" отложили из-за коронавируса 31.08.2020
Режиссер "Не дыши" перезапустит "Техасскую резню бензопилой" 29.08.2020