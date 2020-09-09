Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 12-13 сентября во дворце спорта "Мегаспорт".

- Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода", - приводит обращение спортсменки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение".

Напомним, что Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе. Алина была включена в состав сборной России на новый сезон. Однако ее реальные соревновательные перспективы казались туманными. Ведь, помимо участия в "Ледниковом периоде", Загитова поступила на учебу в РАНХиГС на факультет журналистики.

Накануне стало известно, что традиционные предсезонные прокаты пропустят еще несколько фигуристов.

Из-за травм на льду не появятся две танцевальные пары - чемпионы Европы и призеры чемпионата мира Виктория Синицина - Никита Кацалапов и призеры европейских первенств Александра Степанова - Иван Букин. Никита Кацалапов и Александра Степанова будут решать проблемы со спиной. Также мы не увидим Дмитрия Алиева, у которого возникли проблемы со спиной и бедром, и залечивающего голеностоп Артура Даниеляна. Наши одиночники выиграли"золото" и "серебро" чемпионата Европы-2020 в Граце.