AstraZeneca объявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Об этом пишет медицинский журнал Stat со ссылкой на представителя компании.

Издание не уточняет какого рода побочные эффекты от приема вакцины зафиксированы у добровольца, но сейчас специалистам предстоит выяснить причины их появления, пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что вакцина от COVID-19 "может появиться до конца года или гораздо раньше". Отметив при этом хорошие результаты в борьбе с коронавирусом. Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа. Новый препарат тестируют 30 тысяч взрослых американцев.

Напомним, власти США направили дополнительные средства на разработку вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Корпорация AstraZeneca получила свыше миллиарда долларов ($1,2 млрд). Над созданием эффективного лекарства также работают специалисты компаний Moderna, Merck и Pfizer, Johnson & Johnson. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США вложила в эти проекты 12 миллиардов долларов.