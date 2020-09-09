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09.09.2020 11:54
Рубрика: В мире

Австрия откроет лыжные курорты независимо от коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Правительство Австрии планирует открыть горнолыжные курорты предстоящей зимой независимо от коронавируса. Туризм является важным фактором для экономики страны, заявил канцлер Себастьян Курц во время визита в Словению.

Роспотребнадзор сообщил о низкой возможности заразиться на курортах

"Мы должны стараться жить как можно более нормальной жизнью во всех сферах нашей жизни, - подчеркнул канцлер. - Зимний туризм и катание на лыжах будут возможны".

Курц отметил, что горнолыжный сезон обеспечивает поступление значительных средств. Кроме того, на кону очень много рабочих мест. С этой целью ведомства разрабатывают соответствующую концепцию.

Канцлер пояснил, что в новом сезоне будет учтен опыт в борьбе с коронавирусом. При этом никакого "après ski" (развлечения "после лыж") не предусматривается. На курортах должны соблюдаться необходимые меры предосторожности, включая ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции и запрет на массовые мероприятия. Напомним, в прошлом году на тирольском курорте Ишгль произошло массовое заражение коронавирусом. Пострадали туристы из Германии и других стран.

В мире Европа Австрия

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