Австрия откроет лыжные курорты независимо от коронавируса

Правительство Австрии планирует открыть горнолыжные курорты предстоящей зимой независимо от коронавируса. Туризм является важным фактором для экономики страны, заявил канцлер Себастьян Курц во время визита в Словению.

"Мы должны стараться жить как можно более нормальной жизнью во всех сферах нашей жизни, - подчеркнул канцлер. - Зимний туризм и катание на лыжах будут возможны".

Курц отметил, что горнолыжный сезон обеспечивает поступление значительных средств. Кроме того, на кону очень много рабочих мест. С этой целью ведомства разрабатывают соответствующую концепцию.

Канцлер пояснил, что в новом сезоне будет учтен опыт в борьбе с коронавирусом. При этом никакого "après ski" (развлечения "после лыж") не предусматривается. На курортах должны соблюдаться необходимые меры предосторожности, включая ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции и запрет на массовые мероприятия. Напомним, в прошлом году на тирольском курорте Ишгль произошло массовое заражение коронавирусом. Пострадали туристы из Германии и других стран.