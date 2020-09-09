АвтоВАЗ роботизировал сварку пятидверной Lada 4x4

На официальном канале АвтоВАЗа под названием "На заводе" опубликован небольшой видеосюжет, в котором рассказывается о переносе линии сварки 5-дверной Lada 4x4.

Этот шаг позволил АвтоВАЗу оптимизировать производственный процесс и сделать его более современным.

Сама линия сварки стала короче. Часть операций теперь выполняется на одном посту. Главное - с помощью внедрения шести сварочных роботов увеличился показатель автоматизации процесса.

Новый роботизированный пост (вкупе с мощностями главного кондуктора) обеспечивает сварку 850 точек. Ранее бОльшая часть этих работ выполнялась вручную. В корпусе также дополнительно установлено LED-освещение и нанесено полимерное покрытие.

Сегодня в России цены на 5-дверную Lada 4x4 начинаются с 615 900 рублей и заканчиваются на отметке 691 900 рублей. Внедорожник оснащается 1,7-литровым "атмосферником" мощностью 83 л. с., пятиступенчатой механической коробкой передач, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.