Бывший украинский производитель лапши выпустил роскошный внедорожник

Новоявленный вьетнамский автопроизводитель VinFast показал роскошный полноразмерный кроссовер представительского класса President.
Компания VinFast образована только в 2017 году и собственного опыта в разработке, запуске и производстве автомобилей пока не наработала, поэтому President создан в сотрудничестве с крупными отраслевыми компаниями, такими как BMW, General Motors, Bosch и Magna Steyer.
President - самая богато оснащенная и роскошно отделанное исполнение кроссовера VinFast LUX SA2.0, который построен на шасси BMW X5 прошлого поколения (F15). President несет двигатель V8 6.2 (420 л.с.) от Cadillac Escalade.
Внешне President от серийного SA2.0 отличается прежде всего декором цвета меди, в интерьере - отделка ореховым шпоном и натуральной кожей.
На передней консоли - большой горизонтально ориентированный тачскрин мультимедиа, виртуальный щиток приборов. Но в общей архитектуре интерьера, рулевом колесе, конфигурации сидений как и в VinFast SA2.0 без труда угадывается BMW X5. Однако задние места для VIP-пассажиров предоставляют царский простор благодаря увеличенной на 20 см колесной базе.
VinFast President будет произведен тиражом 500 экземпляров для реализации только на внутреннем вьетнамском рынке, прием заказов уже открыт.
Финансово-промышленная группа VinFast, крупнейшая частная компания Вьетнама, ведет историю от учрежденной в 1992 году на Украине фирмы по выпуску лапши быстрого приготовления.