Бывший украинский производитель лапши выпустил роскошный внедорожник

Новоявленный вьетнамский автопроизводитель VinFast показал роскошный полноразмерный кроссовер представительского класса President.

Компания VinFast образована только в 2017 году и собственного опыта в разработке, запуске и производстве автомобилей пока не наработала, поэтому President создан в сотрудничестве с крупными отраслевыми компаниями, такими как BMW, General Motors, Bosch и Magna Steyer.

President - самая богато оснащенная и роскошно отделанное исполнение кроссовера VinFast LUX SA2.0, который построен на шасси BMW X5 прошлого поколения (F15). President несет двигатель V8 6.2 (420 л.с.) от Cadillac Escalade.

Фото: Пресс-служба VinFast.

Внешне President от серийного SA2.0 отличается прежде всего декором цвета меди, в интерьере - отделка ореховым шпоном и натуральной кожей.

На передней консоли - большой горизонтально ориентированный тачскрин мультимедиа, виртуальный щиток приборов. Но в общей архитектуре интерьера, рулевом колесе, конфигурации сидений как и в VinFast SA2.0 без труда угадывается BMW X5. Однако задние места для VIP-пассажиров предоставляют царский простор благодаря увеличенной на 20 см колесной базе.

VinFast President будет произведен тиражом 500 экземпляров для реализации только на внутреннем вьетнамском рынке, прием заказов уже открыт.

Финансово-промышленная группа VinFast, крупнейшая частная компания Вьетнама, ведет историю от учрежденной в 1992 году на Украине фирмы по выпуску лапши быстрого приготовления.