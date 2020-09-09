COVID-маршалы и "правило шести": в Британии вводят новые ограничения

Во-первых, премьер подтвердил оглашенное ранее "правило шести", которое начнет действовать на территории Англии с 14 сентября. В рамках этого нововведения нельзя будет собираться компаниями больше шести человек как на улице, так и в помещении. Исключения составят школы, работа, а также свадьбы, похороны и командные спортивные мероприятия, организованные с учетом коронавирусных мер предосторожности. Нарушителей правил полиция будет разгонять, а если те откажутся повиноваться, то им грозит штраф в 100 фунтов. В случае повторных нарушений штраф будет удваиваться, пока не достигнет максимальной отметки в 3 200 фунтов.

Во-вторых, все пабы и другие общественные заведения должны будут под угрозой штрафа фиксировать контактные данные посетителей, заявил Джонсон. Предполагается, что это должно помочь отследить распространение вируса. Кроме того, при необходимости будут сокращаться часы работы питейных заведений.

В-третьих, специально для контроля за соблюдением местными жителями всех коронавирусных правил, в том числе социальной дистанции, в помощь полиции на улицах появятся так называемые "COVID-маршалы". Помимо всего прочего, они будут заходить в пабы и смотреть, следуют ли их руководители всем предписаниям правительства.

В-четвертых, в связи со сложившейся ситуацией открытие стадионов и конференц-центров пока откладывается. Также в скором времени власти выпустят подробную инструкцию для университетов касательно того, как им можно безопасно выстроить свою работу.

"Эти меры - не новый национальный локдаун, эти меры направлены на то, чтобы избежать нового национального локдауна", - подытожил Джонсон.

Напомним, что с началом осени в Великобритании резко увеличилось число ежедневно фиксируемых новых случаев COVID-19. По данным портала Worldometers, на сегодняшний момент с начала пандемии от нового коронавируса в Альбионе скончались 41 594 человека.