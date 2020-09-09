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09.09.2020 11:30
Рубрика: Общество

ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным

Текст: Ксения Колесникова
Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России одобрил проект изменений во ФГОС, исключающий иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования. За внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов, - рассказал заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Напомним, согласно существующим школьным стандартам (ФГОС), иностранный язык должен был стать непременным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. Но теперь эту норму отменили решением Совета при Минпросвещения. В его составе - представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных, научных и общественных организаций, объединений работодателей.

В ходе обсуждения члены совета сделали акцент на том, что необходимо систематическое обновление содержания школьного образования, повышении качества обучения, компетентности педагогов по всем предметам, включая иностранный язык, отметив, что комплексная работа в этом направлении будет продолжена.

Проект по отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку был впервые опубликован в июле 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс. В прошлом году партия "Единая Россия" провела на эту тему сотни дискуссионных площадок в каждом из 85 регионов страны. Родители, педагоги, эксперты сошлись во мнении: система образования пока не готова к такому шагу. Однако некоторые эксперты отмечали, что введение этого предмета в список обязательных повысило бы общий уровень преподавания иностранного языка в российских школах.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России

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