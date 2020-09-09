Эксперт объяснил, из чего может состоять минимальный гарантированный доход

Минимальный гарантированный или базовый доход - это выплата определенной суммы всем гражданам страны без всяких условий, пояснил "Российской газете" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Идея базового дохода начала обсуждаться в связи с необходимостью компенсировать гражданам риски потери работы и снижения уровня зарплаты. Причина - сокращение занятости в результате автоматизации и роботизации", - уточняет Сафонов. Также гарантированный доход, по мнению эксперта, может выражаться в виде набора определенных социальных услуг от государства.

"Например, можно законодательно ввести положение, по которому независимо от доходов семьи все дети имеют право на стандарт образовательных услуг, включающий бесплатное предоставление трехразового питания, бесплатные дополнительные образовательные услуги по отдельным предметам, услуги продленного дня, бесплатное обеспечение письменными принадлежностями, школьной формой. Высшее образование должно быть также бесплатным. Кроме того, в понятие безусловного базового дохода должны входить и бесплатные услуги по культурному и физическому образованию", - считает Сафонов.

По его мнению, все это будет стимулировать увеличение рождаемости. "Что касается использования идеологии безусловного базового дохода в пенсионном обеспечении, то здесь можно рассматривать систему трехуровневого пенсионного обеспечения: базовый уровень пенсионного обеспечения независимо от стажа при достижении возраста утраты трудоспособности, страховая пенсия для граждан, участвовавших в пенсионных отчислениях и имевших доходы выше модального уровня, накопительная часть с доходов выше средней заработной платы", - добавляет эксперт.

Напомним, что вчера лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил обсудить идею о введении в России минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. По его словам, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения.