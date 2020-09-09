Группа из 15 российских детей вернется в среду на родину из Сирии

В среду на родину из Сирии будут доставлены пятнадцать российских детей, которые находились в лагерях Аль-Холь и Рож. Их возвращение стало возможным благодаря содействию уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Это уже второй вывоз детей после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного. Напомним, в августе самолет Министерства обороны России доставил на родину 26 российских детей. Все они были вывезены из приютов Дамаска.

Работа по установлению местонахождения и возвращению несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась еще летом 2017 года. За это время в Россию удалось вернуть 182 ребенка.