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09.09.2020 16:22
Рубрика: Легковые авто

Honda назвала цены на обновленный CR-V. Он стал значительно дороже

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Honda Фото: Пресс-служба Honda
Фото: Пресс-служба Honda

Обновленный кроссовер Honda CR-V выйдет на российский рынок по цене от 2 299 900 рублей. Это дороже прежнего на 56 тысяч рублей. В более высоких комплектациях разница в цене достигает 102-114 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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В компании уточняют, что при обновлении добавили в оборудование машины ряд передовых технологий. Правда, базовой версии это касается лишь в плане системы контроля усталости водителя. В более высоких комплектациях автомобили получили автоматическую корректировку наклона фар при движении задним ходом, обогрев руля и камеру бокового обзора Lane Watch. А в топовой версии Prestige с мотором 2.4 за 2 939 900 рублей доступны беспроводная зарядка гаджетов и электропривод двери багажника с датчиком движения.

Впрочем, начальная комплектация не будет "пустой". Здесь представлены интеллектуальный многофункциональный дисплей, электропривод складывания зеркал, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, климат-контроль, электронный стояночный тормоз, отделанные кожей рулевое колесо и ручка селектора коробки передач, восемь подушек безопасности, противоугонная сигнализация, система контроля давления в шинах, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В версиях повыше добавляются светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные противотуманки, мультимедиасистема с Apple CarPlay, Android Auto и "Яндекс.Навигатор", датчик дождя и дистанционный запуск двигателя.

Фото: www.autocar.co.uk
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Оснащается кроссовер двумя силовыми установками на выбор. Это атмосферные 2.0 и 2.4 на 150 и 186 л.с. соответственно. С обоими сочетается вариатор с технологией Honda G-Shift и полный привод Honda Real Time.

Напомним, с точки зрения внешности обновленный CR-V получил новые передний и задний бамперы, пересмотренную решетку радиатора и свежий комплект колесных дисков.

Также кроссовер Honda обзавёлся затемненными Корпусами задних фонарей затемнили, на крышке багажника появилась хромированная накладка.

Согласно официальной статистике, в первом полугодии модель разошлась тиражом 642 экземпляра. Это меньше, чем годом ранее, когда дилерам удалось распродать 765 экземпляров.

#Honda