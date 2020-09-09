Юбилейный мяч Роналду принес сборной Португалии победу над Швецией

Лига наций ушла на паузу до середины октября. Во вторник вечером состоялись последние матчи второго тура. В одном из них действующие чемпионы Европы португальцы уверенно обыграли на выезде Швецию - 2:0. Оба гола забил Криштиану Роналду.

Роналду мог пропустить игру со Швецией из-за инфекции на ноге, но вышел на поле и забил два мяча. Фото: EPA

Лидер португальской команды продолжает поражать всех вокруг: ведь еще недавно у Роналду была инфекция на ноге, из-за которой он пропустил встречу с хорватами на старте турнира. Проведя всего пару тренировок в общей группе, да еще и после отпуска, Криштиану фактически в одиночку справился со шведами.

Его первый мяч, забитый эффектным ударом со штрафного, стал для форварда "Ювентуса" юбилейным - сотым голом за сборную. Однако Роналду на этом не остановился и во втором тайме установил окончательный счет (2:0), и стал еще ближе к мировому рекорду по мячам за сборную, принадлежащему бывшему бомбардиру Ирана Али Даеи (109 голов). При этом в своем континенте по этому показателю Криштиану нет равных: он первый европеец, достигший отметки в 100 голов.

- Мне удалось забить 100 мячей за сборную - это фантастическое достижение. Впереди новый рекорд, хотя никакой одержимости у меня нет. Как бы кто к этому ни относился, но я оставил след в истории футбола. Слышал, в шведских СМИ до игры писали, что Португалии порой лучше без меня. Что тут скажешь? Мне не нужно никому ничего доказывать. Я все делаю на поле, причем уже очень много лет, - отметил Криштиану.

Кажется, с возрастом Роналду становится все сильнее. К примеру, 48 последних мячей за сборную он забил после 30 лет. Причем понадобилось ему для этого всего 47 встреч. За Португалию Криштиану забивает уже 17 лет подряд. Самым успешным был 2019 год, когда капитан "европейских бразильцев" наколотил 14 мячей. Еще один интересный факт: 101 гол Роналду - это сумма мячей лучших бомбардиров Франции и Нидерландов за всю историю (51 гол - Тьерри Анри, 50 - Робин ван Перси).

Роналду осталось забить девять мячей, чтобы стать мировым рекордсменом по голам за сборную

- Криштиану снова сделал результат. Это обычное дело. Что тут еще скажешь? Команда, в которой есть лучший игрок мира, всегда может рассчитывать на победу. Не сомневаюсь: Роналду и дальше будет ставить рекорды. И когда все будут думать, что он скоро закончит, Криштиану будет забивать еще больше. Он этим питается, - уверен рулевой португальской сборной Фернанду Сантуш.

В этой же группе (группа 3 лиги А) в параллельном матче встречались финалисты чемпионата мира-2018 Франция и Хорватия. Несмотря на большие кадровые проблемы, "трехцветные" добились победы (4:2).

Напомним, что перед стартом Лиги наций французы остались без Поля Погба, заразившегося коронавирусом. А уже за несколько дней до матча с хорватами инфекцию подхватил один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе, забивший единственный мяч в игре первого тура против Швеции.

С Хорватией французам пришлось непросто: гости открыли счет, а во второй половине, уступая 1:2, сравняли его. И все же хозяева вырвали победу благодаря голам Деотшанкюля Упомекано и Оливье Жиру.

В турнирной таблице этой группы с шестью очками в активе лидируют португальцы и французы. Ну а шведы и хорваты не набрали ни одного очка.

Из остальных результатов дня стоит отметить крупную победу Бельгии в домашнем матче с Исландией - 5:1. В параллельной игре в группе 2 лиги А англичане и датчане не выявили сильнейшего - 0:0.

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: Армения - Эстония - 2:0, Грузия - Северная Македония - 1:1, Кипр - Азербайджан - 0:1, Люксембург - Черногория - 0:1, Сан-Марино - Лихтенштейн - 0:2.