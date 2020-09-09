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09.09.2020 08:16
Рубрика: Легковые авто

Как российские водители снижают расходы на топливо

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Свои расходы на топливо стараются снизить 56 процентов российских автовладельцев. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований.

Фото: iStock
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В нем приняло участие свыше 1500 человек разного пола и возраста, пишет РБК. В числе наиболее популярных способов сэкономить бензин водители назвали плавный стиль езды (39 процентов опрошенных), уменьшение случаев пользования кондиционером (13 процентов). Еще 11 процентов сообщили, что стараются для этого реже ездить.

Среди участников опроса 44 процента признались, что топливная экономичность автомобиля - один из главных критериев выбора новой машины. 62 процента автомобилистов сообщили, что расходы на бензин ощутимы для бюджета, хоть и не критичны. А 24 процента заявили, что необходимость заправлять машину обходится им очень дорого. Впрочем, 44 процента участников опроса заявили, что не делают ничего, чтоб снизить расходы на топливо.

Наиболее экономными оказались владельцы малолитражек и автомобилисты старше 55 лет. Наименее экономны хозяева машин с мощными двигателями и водители от 18 до 24 лет: они меньше всего обращают внимание на расход бензина.

#авто