Какие автотрассы появятся в России к 2035 году

Два главных высокоскоростных маршрута страны - от Петербурга до Черного моря и от Москвы до Кузбасса - будут построены в России в ближайшие пять лет. О сроках создания новых магистралей объявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на Международном форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Водители часто ругаются на дорожных рабочих, мол, мешают, перекрывают, не проехать. Но потом наслаждаются отличной новенькой трассой. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Основные усилия "Автодор" сосредоточит на создании сети скоростных дорог Север - Юг - Запад - Восток. По словам Петушенко, которые приводит пресс-служба госкомпании, на юге это будет реконструкция трассы М-4 "Дон" и программа по "расшивке" узких мест, которая позволит добираться из Санкт-Петербурга до Черного моря в 2023 году со скоростью 110 км/ч. Кроме того, по южному направлению планируется строительство обходов Сочи, поселка Лазаревское, города Туапсе, а также от Новороссийска до поселка Джубга. На севере - строительство обхода Твери на трассе М-11 "Нева", на востоке - строительство до 2024 года скоростной автодороги М-12 Москва - Казань, до 2030 года - планируется "дойти" до Екатеринбурга, в горизонте до 2035-го - довести до первой категории весь автодорожный маршрут на восток вплоть до Кузбасса, продолжил Петушенко.

При этом в компании отмечают, что все крупные стройки "Автодора" попали в перечень инфраструктурных проектов, разрешительную документацию на которые будут согласовывать по упрощенной схеме. "Перечень дорог, которые будут реализовываться по упрощенной схеме, утвержден правительством в рамках закона об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России", - пояснил глава департамента государственной политики в области дорожного хозяйства минтранса Григорий Волков.

В связи с этим возникают вопросы соблюдения экологических нормативов при проектировании и строительстве новых автомобильных дорог, заметил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, в рамках этих инфраструктурных проектов необходимо предусмотреть и мероприятия, направленные на компенсацию приносимого природе вреда.

Программа по "расшивке" узких мест позволит добираться из Петербурга до Черного моря в 2023 году со скоростью 110 км/ч

Для обеспечения финансирования такого глобального строительства правительство России прорабатывает механизм и необходимые нормативно-правовые акты для выпуска инфраструктурных облигаций, сообщил в ходе той же дискуссии замдиректора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства России Валентин Иванов.

Для строительства дорог планируется применять инновационные покрытия, которые будут соответствовать действующим с 1 июля ГОСТам, пояснил замруководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов.