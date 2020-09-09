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09.09.2020 18:32
Рубрика: Культура

Канал "Дом кино" покажет "золотую коллекцию" "Ленфильма"

Текст: Сусанна Альперина
Только недавно телевизионный и киномир потрясла громкая новость. У "Мосфильма" будет собственный канал. А канал "Дом кино", с которым ранее было соглашение на показ коллекции этой киностудии, остается без этой части контента. "Дом кино" не стал сидеть сложа руки, спустя некоторое время его руководство объявило о том, что подписан контракт на показ "золотой коллекции" Киностудии имени Горького.

Однако сейчас такое время, что любая киностудия в любой момент может освоить теле- и интернет пространство собственными "брендовыми" способами. Вот почему "Дом кино", для которого, как для любого канала, крайне важны рейтинги, сделал еще один шаг вперед. А именно - заключил соглашение с киностудией "Ленфильм". И обнародовал релиз о том, что более двух тысяч часов художественных фильмов студии будут транслироваться в эфире "Дома кино" и каналов "Цифрового Телесемейства" Первого канала в России и за рубежом.

Фото: Пресс-служба "Ленфильма"
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Соглашение долгосрочное, заключено оно "с целью поддержки отечественного кинематографа и повышения интереса аудитории, в том числе и зарубежной, к советскому и российскому кино". Трансляция фильмов "золотой коллекции" киностудии "Ленфильм" в эфире телеканала "Дом кино" и каналов "Цифрового Телесемейства" Первого - это лишь первый этап реализации этого соглашения. Оно также включает в себя пункт о поддержке новых проектов киностудии "Ленфильм".

"Телеканал "Дом кино" за 15 лет своего существования собрал и показал телезрителям в России и во всем мире огромную коллекцию советского и российского кино. Полагаю, крупнейшую среди российских телеканалов. Поэтому сегодняшнее подписание долгосрочного контракта о сотрудничестве со старейшей киностудией страны - легендарным "Ленфильмом" - совершенно логичное продолжение целенаправленной политики по поддержке и продвижению отечественного кинематографа в России и за рубежом, которую проводит "Первый Канал. Всемирная Сеть". "Золушка" и "Старик Хоттабыч", "Свадьба в Малиновке" и "Собачье сердце", "Полосатый рейс", "Соломенная шляпка", "Зимняя вишня", и, конечно же, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", - шедевры киностудии "Ленфильм", которые неизменно демонстрируют высочайшие телевизионные рейтинги уже многие годы подряд. Уверен, не за горами и новые проекты студии, которые мы также поддержим, и которые обязательно займут достойное место в лидерах кинопоказа", - комментирует Алексей Ефимов, генеральный директор компании "Первый канал. Всемирная сеть".

Рубрика "Золото Ленфильма" в эфире телеканала "Дом кино" - уже со следующей недели. Актуальная программа вещания телеканала доступна на сайте.

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