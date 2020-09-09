Кузнецова: Сирийским курдам передан список из 70 разыскиваемых российских детей

Еще 70 российских детей планируют разыскать в подконтрольных курдам районах Сирии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, отметив, что она передала курдской стороне соответствующий список детей.

"Мы рады, что удалось передать список представителям лагерей, курдской администрации. Достигнута договоренность, будет осуществлен розыск этих детей", - цитирует РИА Новости детского омбудсмена. Уточняется, что списки переданы представителям лагерей "Аль-Холь" и "Рош".

Кузнецова выразила надежду, что в ближайшее время удастся забрать из Сирии очередную группу несовершеннолетних россиян. Она также поблагодарила Минобороны, Минздрав, МИД России за помощь и участие в гуманитарной миссии.

Напомним, в ночь на среду в Россию вернулась новая группа из 15 российских детей, которые были вывезены из неподконтрольных Дамаску лагерей в Сирии. Среди этих детей есть парализованные и раненные. Всем им будет оказана необходимая помощь.