Российские дети доставлены из Сирии на родину

Самолет с 15 российскими детьми, вывезенными из Сирии, в ночь на среду приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Отмечается, что во время перелета несовершеннолетних россиян сопровождали врачи. На всех этапах эвакуации выполнялись рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава РФ, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что эти дети вывезены из сирийских лагерей Аль-Холь и Рож.

Работа по возвращению на родину российских детей из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке началась летом 2017 года. В Россию удалось уже вернуть 182 ребенка - 122 из Ирака и 60 из Сирии.