Лавров раскритиковал действия Берлина

Власти ФРГ проявили неприемлемое отношение к законным требованиям российской стороны по ситуации с Алексеем Навальным. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, у Москвы накопилось немало вопросов по поводу "абсолютно неподобающего отношения" к тем официальным запросам, которые были направлены в Берлин. Речь идет в том числе об официальном запросе Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением.

"Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности", - отметил Лавров. По его словам, Берлин больше недели хранил молчание и высокомерно реагировал на любые напоминания.

Ранее в МИД РФ напомнили, что Москва с 27 августа настойчиво добивается от германской стороны предоставления данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований. "Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего. При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", - отметили на Смоленской площади.

В МИД также обратили внимание на то, что продолжаются безосновательные нападки на Россию. "Развернутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу ее инициаторы видят не в заботе о здоровье Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.