Минтрансу предложили ужесточить контроль над каршерингом

Минтрансу предложили усилить контроль за каршерингом. В частности, обязать компании, предоставляющие эту услугу, чаще проводить техосмотр машин.

Каршеринговые машины чаще попадают в аварии не по причине технической неисправности, а по вине водителей. Фото: Сергей Михеев/РГ

Письмо с таким предложением направила министру транспорта Евгению Дитриху директор Института развития правового общества Дарья Гладыш, сообщает РБК. По ее мнению, это необходимо в связи с увеличением количества ДТП по причине неисправности узлов и агрегатов машин, арендованных через службы каршеринга.

Как отметила Дарья Гладыш, по итогам прошлого года московский каршеринг стал первым в мире по динамике развития и по количеству автомобилей - совокупно в столице сейчас находится 31 тысяча машин для краткосрочной аренды у девяти операторов, а число пользователей составляет примерно 1 миллион человек.

Но, по данным Центра организации дорожного движения, за последний год количество аварий с участием каршеринга и такси увеличилось в 2,5 раза. Так, в 2019 году число ДТП с участием каршеринговых автомобилей возросло на 242 процента по сравнению с 2018-м. "Одной из причин этого являются технические неисправности бронируемого подвижного состава", - отметила директор института.

Поэтому она предлагает закрепить законодательно ответственность каршеринговых компаний за техническое состояние транспорта. А также урегулировать в договоре, заключаемом между арендодателем и арендатором, порядок обязательного обследования арендуемого транспорта, исключив из него изучение технического состояния автомобиля.

А также она предложила проводить техосмотр этих машин через каждые 5 тысяч км пробега или раз в квартал.

Надо сказать, что столь жесткие меры еще никто никогда не предлагал. Напомним, что недавно даже было сделано послабление для автобусов и такси. Теперь, если машинам не исполнилось 5 лет, они проходят ТО раз в год. Раньше было - каждые полгода.

Столь жесткие требования к автомобилям каршеринга не совсем понятны. Тем более что большинство аварий с ними происходит не по причине технической неисправности, а по вине тех, кто этим транспортом пользуется. Ведь многие из них уверены: не свое, не жалко.

Надо сказать, что и новая политика каршеринговых компаний, допускающих теперь до руля молодых водителей без стажа, тоже безопасности этому транспорту не прибавит. Но к техническому состоянию машин поведение пользователей услуги не относится.