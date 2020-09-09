Можно ли пересекать сплошную при объезде препятствия

Спорных ситуаций на дороге, которые или нечетко описаны в ПДД, встречается немало. Одна из них - препятствие, которое нельзя объехать никак иначе кроме как по тротуару или через сплошную линию разметки, а то и через двойную сплошную с выездом на встречную полосу движения. Проехать и не нарушить ПДД в этом случае не получится. Как же быть? Если ли возможность совершить такой объезд на законных основаниях?

Ситуация, когда даже законопослушный водитель должен выехать на "встречку", чтобы объехать препятствие в своей полосе движения, - не редкость.

Таким препятствием может быть, например, автомобиль, который попал в ДТП и который нельзя быстро убрать с дороги. Но расценивать как препятствие на дороге, например, автобус, который остановился для посадки-высадки пассажиров в нужном месте с соблюдением всех ПДД, нельзя.

В ПДД, а также в некоторых статьях КоАП РФ говорится о таком понятии, как "объезд". Речь идет о маневре, выполняя который водитель вынужден выехать из занимаемой полосы. Осуществляется этот маневр тогда, когда движение по изначальной полосе заблокировано неподвижным предметом. Если на полосе есть движение, например, едет какой-либо другой транспорт, то соответствующий маневр нельзя считать объездом, а нужно трактовать как обгон или опережение. А обгон автомобиля с выездом на встречную полосу движения карается лишением прав на управления машиной в срок на 4-6 месяцев.

Также не забываем, что правила дорожного движения (пункт 9.1(1) ) однозначно говорят, что "на дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева".

Итак, что делать и как объезжать? По тротуару объезжать препятствие однозначно нельзя. За нарушение этого запрета в части 2 статьи 12.15 КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа на 2000 рублей. Но выезд на встречную полосу при объезде препятствие - также наказуемое действие. В той же статье 12.15 КоАП говорится, что выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия - влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Но в обсуждениях часто опускается нюанс: такое наказание применяется в том, случае если водитель для объезда препятствия выехал на "встречку", хотя при этом имел возможность объехать его по правой полосе.

Казалось бы, в этом случае, когда речь идет о том, чтобы объехать неподвижное препятствие на дороге, можно руководствоваться понятием "крайняя необходимость". О нем идет речь в статье 2.7. КоАП. Там сказано, что не рассматривается как административное нарушение действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, то есть совершенные для "для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства". Норма такая есть, но, как показывает практика, представители ГИБДД используют ее редко

Рассмотрим и другой нюанс. С первого июля 2015 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 907 от 06.09.2014 г. в пункт 2.6.1 ППД. Там указано, что "если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие". То есть объехать, например, аварию по встречной полосе законно нельзя, придется ждать пока владельцы машин, пострадавших в ДТП, уберут их с дороги. Или нужно ждать приезда на место аварии сотрудников ГИБДД, в обязанности которых по закону и входит организация объезда такого рода препятствия на дороге.