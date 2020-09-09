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09.09.2020 10:25
Рубрика: Легковые авто

Названы автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

В Великобритании запрещено продавать автомобили с корректированным пробегом, тем не менее, такие экземпляры всё-таки попадаются. Ещё бы, ведь оборудование для скрутки можно легально купить в интернете.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Компания Rapid Car Check провела анализ рынка подержанных автомобилей, проверив 7 миллионов машин, и у более 443 тысяч пробег на одометре не соответствовал действительности.

В первой пятёрке - преимущественно коммерческие и грузопассажирские модели: Citroen Dispatch (Jumpy), который примерно в 30% случаях имел скрученный пробег, Renault Scenic (29.6%), Peugeot Expert (28.6%), Renault Grand Scenic (28%), Ford Transit (11%).

Но здесь стоит учитывать количественные показатели проверенных авто: например, были проинспектированы 145 209 единиц Ford Transit, из которых 16 116 оказались с нечестным пробегом, в то время как было проверено 8 371 экземпляр Peugeot Expert.

Далее в топе авто со скрученным пробегом идут:

Vauxhall Combo - 11%;

BMW X5 - 10.5%;

Peugeot 206 - 10.25%;

Vauxhall Vectra - 10.23%;

Citroen Xsara - 10.11%.

#Renault #Ford #BMW #Peugeot