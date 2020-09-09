Постановление правительства Новосибирской области от 9 сентября 2020 года № 386-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

Новости

В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его 19:21
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения 19:00
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла 18:33
В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка 18:20
TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе 18:14
В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров 18:06
Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
Новая версия Lada 4x4. Сборка началась 16:41
"Быстро освоился": наблюдатель рассказала о быте Ефремова в СИЗО 16:34
Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году 16:34
Путин поддержал идею по использованию оставшихся денег, выделенных туротрасли 16:23
Honda назвала цены на обновленный CR-V. Он стал значительно дороже 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 сентября 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 9 сентября 2020 года № 386-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 08.09.2020 № 54-00-01/001-8284-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующие изменения:

в приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

1) в графе "Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности":

а) абзац третий пункта 1 дополнить знаком сноски "2";

б) абзац первый пункта 6 дополнить знаком сноски "2".

2) сноску "2" изложить в следующей редакции:

"2 - приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на аттракционы на открытом воздухе, сауны, бани и душевые по предоставлению общегигиенических услуг, плавательные бассейны, дельфинарии, организаторов и участников официальных спортивных соревнований, организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, деятельность кинотеатров".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 сентября 2020 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией