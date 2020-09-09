Постановление правительства Новосибирской области от 9 сентября 2020 года № 386-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 08.09.2020 № 54-00-01/001-8284-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующие изменения:

в приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

1) в графе "Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности":

а) абзац третий пункта 1 дополнить знаком сноски "2";

б) абзац первый пункта 6 дополнить знаком сноски "2".

2) сноску "2" изложить в следующей редакции:

"2 - приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на аттракционы на открытом воздухе, сауны, бани и душевые по предоставлению общегигиенических услуг, плавательные бассейны, дельфинарии, организаторов и участников официальных спортивных соревнований, организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, деятельность кинотеатров".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 сентября 2020 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







