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09.09.2020 12:49
Рубрика: Происшествия

ОНК: Осужденный Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Ефремов нам сказал, что отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева​​​. Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев", - сказала Литвинович РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время родные 56-летнего актера ищут нового адвоката.

Сам Пашаев данную информацию опроверг, заявив агентству, что она не "соответствует действительности" и является "глупостью".

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Он был признан виновным в автомобильной аварии, в которой погиб человек. При этом было установлено, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В ходе процесса Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева, но вскоре вернулся к сотрудничеству с ним.

Происшествия Правосудие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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