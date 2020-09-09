Песков ответил на вопрос о прививке Путина от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщит, если решит сделать прививку от коронавируса, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом", - сказал представитель Кремля.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - под названием "Спутник V". Препарат разработан Центром Гамалеи.

Прививку сделали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также премьер Беларуси Роман Головченко. Президент ранее рассказал, что вакцинацию прошла и одна из его дочерей, теперь у нее устойчивый иммунитет к заболеванию.