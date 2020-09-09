Премия "Оскар" меняет стандарты

Сегодня в киномире произошло событие, которое авторитетное голливудское издание Deadline характеризует, как "сейсмическое действие в истории "Оскара", которое многие считают давно назревшим, но оно все еще может вызвать споры в некоторых сегментах отрасли". И этот шаг Американской киноакадемии гораздо серьезнее, чем тот, когда она внезапно в этом году приняла в свои ряды 819 новых членов. Итак, на сайте Американской киноакадемии появился новейший список стандартов - правил, которым должны соответствовать фильмы, претендующие на наивысшую кинонаграду, в частности, без соответствия этим критериям нельзя будет получить приз "Лучший фильм".

Новые правила постепенно начнут "тестироваться" во время 94-го "Оскара" - это будет 2022 год и 95-го - 2023-й. Но полностью вступят в силу, начиная с 96-й премии Академии - в 2024 году. Напомним, что в 2021 году состоится 93-я церемония вручения премии, которая из-за пандемии была перенесена. Первоначально была назначена на 28 февраля 2021 года, но киноакадемики сдвинули ее так далеко, как только могли, что сильно повлияет на события календарного года киноиндустрии. "Оскар" вручат 25 апреля 2021 года, а номинантов объявят 15 марта. И... уже с оглядкой на новые стандарты.

Всего стандартов четыре. Фильм, чтобы попасть в главную номинацию должен соответствовать хотя бы двум из них. Остальных номинаций это также касается в той или иной мере. Так, в фильме-номинанте необходимо наличие по крайней мере одного азиата, латиноамериканца, афроамериканца, коренного американца, уроженцев ближнего Востока, Северной Африки, коренного гавайца или другого жителя тихоокеанских островов и так далее. Правило касается не только национальностей и этнических групп, но и женщин, представителей ЛГБТ, а также людей с когнитивными или физическими недостатками и так далее. Представители обозначенных направлений желательно, чтобы были не только среди творческого состава - актеры, режиссеры и другие, но и среди производственной части съемочной группы.

В цифрах это выражается так: главную роль в фильме или ведущую второго плана должен играть хотя бы один актер, представитель обозначенных национальностей. Как минимум 30% исполнителей второстепенных ролей должны быть женщины и представители обозначенной расовой или этнической группы, представители ЛГБТ и люди с ограниченными возможностями. Более того, основная сюжетная линия или тема фильма по новым стандартам должна быть сфокусирована на этих же группах. Что касается тех, кто осуществляет руководство процессом - не менее, чем на двух позициях должны работать представители меньшинств и расовых и этнических групп. Причем, в новых правилах киноакадемии предусмотрены учеба, стажировки и повышение квалификации для сотрудников из всех обозначенных групп.

Согласно релизу Американской киноакадемии, эти стандарты "призваны поощрять справедливое представительство на экране и за его пределами, чтобы лучше отражать разнообразие кинозрителей". Члены Академии, которые возглавили группу по разработке стандартов, сказали, что их правила были созданы на основе шаблона, вдохновленного стандартами Британского института кино (BFI).