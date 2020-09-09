Путин поручил сделать процедуру банкротства простой и доступной

Закон, по словам президента, поможет гражданам, которые "переоценили свои силы при взятии кредита" - новый механизм позволит "достойно выйти из сложной жизненной ситуации".

Глава профильного министерства Максим Решетников по его просьбе рассказал подробности об упрощенной внесудебной процедуре. Новый механизм, по словам министра, позволяет списать долги людям, задолженность которых подтвердил суд. При этом у таких граждан не должно быть никакого имущества, которое может быть изъято за долги. И служба судебных приставов это должна подтвердить.

- Такие граждане по новому закону получили возможность списать долг в размере от 50 до 500 тыс. рублей, - сказал глава МЭР.

Он рассказал, как будет действовать этот механизм. Человеку достаточно обратиться в МФЦ по месту проживания или жительства и написать заявление, указав всех кредиторов. Специалисты в течение одного дня проверят, действительно ли судебные приставы подтвердили, что имущества нет. В течение трех рабочих дней информация об этом человеке и запуске процедуре появится в едином федеральном реестре. С этого момента не взыскивается основной долг, не начисляются проценты, штрафы и т.п. (кредиторов об этом уведомят).

- Иными словами, долги больше не растут, - продолжил министр.

Еще полгода, по его словам, проходит проверка - нет ли активов у человека, о которых он не сообщил. А потом долг списывается. Важно, что процедура бесплатная - в отличие от судебной. Но воспользоваться ей можно будет один раз в десять лет.

МФЦ, заверил докладчик, готовы к приему заявлений. На данный момент механизм действует почти неделю, за это время с заявлениями обратились более 300 человек, в отношении 56 из них процедура запущена.

- Нужно обеспечить доступность и простоту процедуры банкротства для граждан, - отреагировал Владимир Путин. - И посмотреть, как механизм работает на практике - при необходимости надо будет внести коррективы.

Он поручил ведомству Решетникова заняться соответствующим мониторингом.