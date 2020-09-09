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09.09.2020 16:07
Рубрика: Власть

Путин поручил сделать процедуру банкротства простой и доступной

Текст: Татьяна Замахина
С 1 сентября вступил в силу закон, который позволит добропорядочным гражданам обанкротиться без суда. Об этом напомнил глава государства на совещании правительства. Владимир Путин поручил Минэкономразвития проследить, чтобы процедура была доступной и простой для граждан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон, по словам президента, поможет гражданам, которые "переоценили свои силы при взятии кредита" - новый механизм позволит "достойно выйти из сложной жизненной ситуации".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Глава профильного министерства Максим Решетников по его просьбе рассказал подробности об упрощенной внесудебной процедуре. Новый механизм, по словам министра, позволяет списать долги людям, задолженность которых подтвердил суд. При этом у таких граждан не должно быть никакого имущества, которое может быть изъято за долги. И служба судебных приставов это должна подтвердить.

- Такие граждане по новому закону получили возможность списать долг в размере от 50 до 500 тыс. рублей, - сказал глава МЭР.

Он рассказал, как будет действовать этот механизм. Человеку достаточно обратиться в МФЦ по месту проживания или жительства и написать заявление, указав всех кредиторов. Специалисты в течение одного дня проверят, действительно ли судебные приставы подтвердили, что имущества нет. В течение трех рабочих дней информация об этом человеке и запуске процедуре появится в едином федеральном реестре. С этого момента не взыскивается основной долг, не начисляются проценты, штрафы и т.п. (кредиторов об этом уведомят).

- Иными словами, долги больше не растут, - продолжил министр.

Еще полгода, по его словам, проходит проверка - нет ли активов у человека, о которых он не сообщил. А потом долг списывается. Важно, что процедура бесплатная - в отличие от судебной. Но воспользоваться ей можно будет один раз в десять лет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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МФЦ, заверил докладчик, готовы к приему заявлений. На данный момент механизм действует почти неделю, за это время с заявлениями обратились более 300 человек, в отношении 56 из них процедура запущена.

- Нужно обеспечить доступность и простоту процедуры банкротства для граждан, - отреагировал Владимир Путин. - И посмотреть, как механизм работает на практике - при необходимости надо будет внести коррективы.

Он поручил ведомству Решетникова заняться соответствующим мониторингом.

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