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09.09.2020 11:02
Рубрика: Российский автопром

Редкий вездеход "Водник": ГАЗ с деталями от БТР-80

Текст: Валерий Карташов

В Сети вспомнили об уникальном автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-3937 "Водник".

Фото: Из архива семьи Кобылинских, архива ВНИИТЭ
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"Водник", разработанный в ОКБ Горьковского автозавода, серийно производился с 1997 года на Арзамасском машиностроительном заводе. Модель имела гражданское исполнение, но чаще всего военное. Автомобиль использовался для транспортировки людей и грузов, а также буксирования прицепов по всем типам дорог.

Двухосная машина с колёсной формулой 4х4 заимствовала некоторые узлы и агрегаты от БТР-80. К примеру, торсионную подвеску, колёсные редукторы, систему подкачки шин. Главное - ГАЗ-3937 обладает модульной конструкцией. На шасси автомобиля можно установить хозяйственные надстройки, специальное оборудование или вооружение.

Многоцелевой вездеход оснащался дизельными двигателями ГАЗ-562 (175 л. с.), ЯМЗ-460 (160 л. с.) или HINO J07C (165 л. с.). Максимальная глубина преодолеваемой водной преграды (брод) составляет не более 1,2 м. Длина автомобиля - 4,7 м, колёсная база - 3 м, радиус поворота - 10,5 м.

Всего существовало два варианта исполнения модели: ГАЗ-3937 с узкой кабиной и коротким передним свесом и ГАЗ-39371 с трёхместной кабиной и увеличенным передним свесом.

"Водник" находился на вооружении армии России в период с 2007 по 2013 годы. Автомобиль в войсках так и не получил популярности. Военных не устраивало деление на отсеки и плоское днище (низкая живучесть машины и экипажа). Они также жаловались на посредственную связь из-за шума выхлопной системы, силового агрегата и ходовой части. Всего было выпущено около 250 экземпляров.

#ГАЗ