Главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода сделал себе прививку от коронавируса

Городская клиническая больница №67 имени Ворохобова второй после Коммунарки вступила в борьбу с коронавирусом. Ее главврач Андрей Шкода рассказал журналистам: "За время работы нашего коронавирусного центра прошли лечение более 5 тыс. пациентов. За время пандемии мы изучили новый вирус, научились бороться с ним и увидели, насколько он может быть опасен для любого человека вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Только сейчас, с появлением вакцины, мы видим перспективу окончания пандемии. Для меня лично не было никаких сомнений в том, делать прививку или нет. Я ее уже сделал".

Шкода отметил, что ему хорошо известен принцип разработки отечественных вакцин, он видит их безопасность и эффективность, поэтому лично у него нет опасений относительно качества вакцины от COVID-19, разработанной в Исследовательском центре имени Гамалеи.

Успешного завершения третьей фазы исследований вакцины ожидают и его коллеги, сказал Шкода: "Мои коллеги из 67-й больницы сейчас проходят скрининг и в ближайшие дни пройдут добровольную вакцинацию в рамках клинических исследований новой вакцины. Все мы ждем успешное завершение третьей фазы исследований, когда возможность сделать эту прививку будет у каждого, так как бесспорно одно - единственный путь к полной победе над любым инфекционным заболеванием - это вакцинация".