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09.09.2020 17:35
Рубрика: Происшествия

Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки

Текст: Антон Валагин (Брянск)
Фото: Управление СКР по Брянской области Фото: Управление СКР по Брянской области
Фото: Управление СКР по Брянской области

Брянские следователи при силовой поддержке ФСБ и Нацгвардии задержали начальника отделения по экзаменационной работе областного управления ГИБДД, двух его подчиненных и трех гражданских. По версии следствия, все они участвовали в схеме выдачи водительских прав без сдачи соответствующих экзаменов.

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- В марте начальник отделения и один из его подчиненных оформили жителю Брянска успешную сдачу теоретического экзамена по Правилам дорожного движения. При этом экзаменуемый отсутствовал. За это подполковник полиции получил через посредников 60 тысяч рублей, - рассказал представитель регионального управления СКР Александр Афонин.

Далее тот же горожанин успешно сдал и практический экзамен - и тоже заочно. Вскоре посредники передали подполковнику полиции еще 60 тысяч рублей, а мужчина получил водительское удостоверение категории "В". Затем полицейских задержали.

- Передача денег проходила под контролем оперативников ФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД. Преступление было выявлено благодаря их эффективной работе, - отметил Афонин.

В зависимости от роли каждого фигуранта подполковник полиции подозревается в получении взяток, инспекторы ГИБДД - в злоупотреблении служебным положением, гражданские - в посредничестве при передаче взятки. Пятерым из шести подозреваемых уже предъявлены обвинения.

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