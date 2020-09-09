Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки

Брянские следователи при силовой поддержке ФСБ и Нацгвардии задержали начальника отделения по экзаменационной работе областного управления ГИБДД, двух его подчиненных и трех гражданских. По версии следствия, все они участвовали в схеме выдачи водительских прав без сдачи соответствующих экзаменов.

- В марте начальник отделения и один из его подчиненных оформили жителю Брянска успешную сдачу теоретического экзамена по Правилам дорожного движения. При этом экзаменуемый отсутствовал. За это подполковник полиции получил через посредников 60 тысяч рублей, - рассказал представитель регионального управления СКР Александр Афонин.

Далее тот же горожанин успешно сдал и практический экзамен - и тоже заочно. Вскоре посредники передали подполковнику полиции еще 60 тысяч рублей, а мужчина получил водительское удостоверение категории "В". Затем полицейских задержали.

- Передача денег проходила под контролем оперативников ФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД. Преступление было выявлено благодаря их эффективной работе, - отметил Афонин.

В зависимости от роли каждого фигуранта подполковник полиции подозревается в получении взяток, инспекторы ГИБДД - в злоупотреблении служебным положением, гражданские - в посредничестве при передаче взятки. Пятерым из шести подозреваемых уже предъявлены обвинения.