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09.09.2020 11:44
Рубрика: Происшествия

В Приморье из-за паводка закрыли два пункта пропуска между РФ и КНР

Текст: Анна Бондаренко

Автомобильные таможенные посты Краскино и Полтавка приостановили работу из-за паводка, подтопившего инфраструктуру пунктов пропуска, подъездные пути, и повредившего линии электропередачи, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни, в ведении которой находятся посты.

Заместитель начальника таможенного поста Полтавка Сергей Ли рассказал, что река Гранитная вышла из берегов и подтопила подъездные пути, поэтому пропуск транспортных средств не ведется.

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Пункт пропуска Краскино остался без света из-за повреждения линии электропередачи. Нарушена ведомственная связь.

"Деятельность пункта пропуска приостановлена на неопределенное время. Идут восстановительные работы", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что все таможенники находятся на местах и готовы приступить к работе сразу, как будут устранены последствия непогоды.

Накануне Приморье задел тайфун "Хайшен", который принес сильные осадки. Дожди подтопили несколько территорий, в том числе и в Уссурийском городском округе. По данным Примгидромета, сложная паводковая обстановка сохраняется на реках Раздольная и Комиссаровка, там продолжается развитие дождевого паводка.

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