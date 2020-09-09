В Приморье из-за паводка закрыли два пункта пропуска между РФ и КНР

Автомобильные таможенные посты Краскино и Полтавка приостановили работу из-за паводка, подтопившего инфраструктуру пунктов пропуска, подъездные пути, и повредившего линии электропередачи, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни, в ведении которой находятся посты.

Заместитель начальника таможенного поста Полтавка Сергей Ли рассказал, что река Гранитная вышла из берегов и подтопила подъездные пути, поэтому пропуск транспортных средств не ведется.

Пункт пропуска Краскино остался без света из-за повреждения линии электропередачи. Нарушена ведомственная связь.

"Деятельность пункта пропуска приостановлена на неопределенное время. Идут восстановительные работы", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что все таможенники находятся на местах и готовы приступить к работе сразу, как будут устранены последствия непогоды.

Накануне Приморье задел тайфун "Хайшен", который принес сильные осадки. Дожди подтопили несколько территорий, в том числе и в Уссурийском городском округе. По данным Примгидромета, сложная паводковая обстановка сохраняется на реках Раздольная и Комиссаровка, там продолжается развитие дождевого паводка.