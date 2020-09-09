История с остановкой строительства водного аттракциона мирового уровня на Юрасовском озере (город Бор Нижегородской области) получила продолжение - инвестору в начале сентября выписали штрафов на сумму 350 тысяч рублей.

О скандале с этой стройкой "Российская газета" рассказала в выпуске "Экономика Поволжья" от 21 июля. Напомним: в начале лета местные экологи послали запрос в региональное минэкологии с просьбой проверить законность работ на озере - памятнике природы регионального значения и особо охраняемой природной территории (ООПТ).

9 июля специалисты минэкологии совместно с представителями Борской городской прокуратуры осмотрели Юрасовское озеро и обнаружили торчащие из воды опоры и бетонные основания на берегу. В ведомстве заявили, что любые строительные работы на территории ООПТ должны быть согласованы, однако проектная документация на рассмотрение к ним не поступала. А значит, действия застройщика подпадают под статью 8.39 КоАП РФ "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях".

Работы приостановили, инвестора-нарушителя вызвали для объяснений. На тот момент в проект было вложено более 60 миллионов рублей - на берегу уже построены деревянные конструкции, на озере установлены основания опор и плавающие трамплины на якорях.

Тем не менее, несмотря на все перипетии, 9 августа (День города Бор) водные лыжники продемонстрировали свое мастерство сотням борчан. Прыжки, пируэты, виражи вызвали восторженные аплодисменты зрителей. Но есть вероятность, что на этом все развлечения и закончатся. И Бор не станет центром притяжения вейк-бордистов мирового уровня, как планировал инвестор.

Местные жители стали замечать, что уровень воды в озере уже понизился. К тому же подростки стали забираться на опоры для тросов, с помощью которых планируется перемещать водных лыжников, - далеко ли до беды?

- На озере и так недавно утонул мальчишка, а тут еще появились эти опасные железки, - сетует борчанка Мария Кузнецова. - Ни охраны, ни ограждений тут нет... Забирайся кто хочет.

4 сентября министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание с представителями компании - организатора парка экстремальных видов спорта на озере Юрасовское. По словам министра, после вынесенных представлений компания все-таки подала заявку на заключение договора на пользование водным объектом. Проектно-сметную документацию в министерстве получили, но вернули на доработку из-за некомплектности. В частности, не хватает заключения Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

- После предоставления полного комплекта и согласования с минэкологии региона на объекте могут быть продолжены работы. Подчеркну, что мы не против развития этой территории, но все должно быть по закону, - отметил Денис Егоров.

Справка "РГ"

Юрасовское озеро является старицей Волги. Водоем признан охраняемым объектом природного комплекса населенных пунктов регионального значения в 2009 году. На озере гнездятся и кормятся разнообразные виды околоводных птиц, в том числе серая цапля и черная крачка, занесенные в Красную книгу Нижегородской области. Юрасовское озеро входит в состав ключевой орнитологической территории (КОТР) международного значения "Русло и пойма реки Волги от города Городец до Нижнего Новгорода". Рекреационный потенциал озера оценивается почти в 1000 человек для единовременного посещения.