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09.09.2020 20:22
Рубрика: Общество

Два этажа и кукушатник

Многодетная мама в одиночку построила дом для своей семьи
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Про Ольгу Данилову и ее невероятную цель - построить дом для семьи из семи человек, не имея за душой ни копейки, - газета написала в июне этого года (см. "РГ", "Дом, который построит Ольга", от 03.06.2020). "Мы уже так продвинулись", - говорила тогда Ольга, кивая на стены будущего жилья - тогда был виден первый этаж. Я соглашалась, жалея про себя эту оптимистку...
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ну действительно: пятеро детей, огород, работы нет, старшему мужчине в семье всего шесть, а на руках 36-летней Ольги еще и мама - инвалид второй группы. Жить после сноса старого дома пришлось в сарае. Чиновники грозятся отобрать детей. Катастрофа?..

Фото: Нина Рузанова/РГ
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Но спустя три месяца дом на улице Шуберта в Ленинском районе Новосибирска стоит. Два этажа, 210 квадратных метров, и сверху даже "кукушатник", как прозвали в семье сооружение из остатков сибита. Дети - их у Ольги пятеро, старшей 16, а младшему еще не исполнилось и двух лет - спорят между собой, кому он достанется. Деньги, материалы, рабочая сила - народ помогал кто чем может.

- Я так плакала, - признается Ольга. - Мне девочка, с которой мы когда-то в одной деревне жили, прислала 40 тысяч рублей. А я знаю - у нее самой ипотека. Звоню, говорю: ты ошиблась? Она отвечает: нет, все правильно. Вам ведь зимовать под крышей надо.

Крыша - то, что сегодня волнует Ольгу больше всего. На профлист надо 102 тысячи рублей. Стало быть, осталось найти 62. "Всего", - иронизирует многодетная мама.

Крыша - то, что сегодня волнует Ольгу больше всего. Осталось найти 62 тысячи рублей

Ольге помогают не только друзья, но и незнакомцы, а вот представители власти разводят руками. Солидный материнский капитал многодетная мама давно потратила на прежний дом, который начал разрушаться. К тому же дом возводит в городе, а все меры поддержки - в селе, на город не распространяются. Правда, в мэрии не так давно попросили собрать пакет документов, а потом объявили: ни копейки дать не могут, программа, мол, направлена на ремонт жилья, а у Ольги - новое строительство. После этого она в отчаянии написала письмо президенту, и в результате в той же самой мэрии ей таки выделили 40 тысяч рублей. Изыскали, что называется.

Фото: Татьяна Кравченко
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Особая история - с бесплатным лесом, который выделяют многодетным для строительства. Ольге выделили деляну на болоте. "А как я его вывезу отсюда?" - спросила она чиновников. "По зимнику, - ответили. - Ждите..." Готов проект подключения нового дома к газоснабжению. Но вот забрать его у газовиков Ольга пока не может. "Нет денег - надо 4,5 тысячи", - морщится. Еще одна неотложная нужда...

P.S. Если кто-то захочет помочь нашей героине - контакты есть в новосибирской редакции "РГ".

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Выделение земли многодетным семьям

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