Новости

Пентагон заключил контракт на поставки новой МБР 08:45
Цены на нефть снижаются из-за риска второй волны COVID-19 08:34
В переполненном лагере беженцев на Лесбосе вспыхнул мощный пожар 08:30
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов" 08:15
Охлажденный лосось помогает сохраниться коронавирусу 07:36
Ряд российских регионов ждут заморозки 07:20
Трамп объявит о сокращении войск США в Ираке 07:12
В КНДР тайфун "Майсак" оставил без крова свыше двух тысяч семей 06:54
В Японии самолет совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски 06:32
В трех муниципалитетах Приморья после тайфунов ввели режим ЧС 05:49
Песков: "Прямой линии с Владимиром Путиным" в этом году не будет 05:45
В Розовом саду Белого дома начали повторный ремонт 05:45
Россия возобновит с девятого сентября авиасообщение с Египтом 05:33
Очередной вывозной рейс доставит на родину россиян из США 05:07
AstraZeneca объявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса 05:04
Кузнецова: Сирийским курдам передан список из 70 разыскиваемых российских детей 04:46
Из интерната в ЕАО из-за задымления эвакуировали 126 человек 04:40
Создатели реалити-шоу "Семейство Кардашьян" объявили о закрытии 04:11
Мадуро озвучил сроки поставок в Венесуэлу российской вакцины от COVID-19 03:51
В Калифорнии 14 человек пострадали при тушении природного пожара 03:44
Российские дети доставлены из Сирии на родину 03:27
Британский сценарист Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет 02:54
В Великобритании снова ужесточат меры по борьбе с COVID-19 02:48
Акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости 01:58
В компании Google представили операционную систему Android 11 01:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
09.09.2020 07:20
Рубрика: Общество

Ряд российских регионов ждут заморозки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ближайшие дни синоптики прогнозируют заморозки сразу в шести регионах страны. Стремительно падать станут ночные температуры, рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Вильфанд озвучил сроки наступления "бархатного сезона" на курортах РФ

"В Поволжье, Алтайском крае, Оренбургской, Тюменской, Новосибирской и Кемеровской областях термометры будут показывать -2-3 градуса. Обычно в этих регионах температуры воздуха опускаются ниже 0 градусов в середине сентября, а в этом году заморозки наступят раньше", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал о необычных для осени природных аномалиях на севере европейской территории России. В Архангельской области, в Республике Коми, Ненецком и в Ямало-Ненецком автономных округах воздух прогревается до 20 градусов. Для начала осени в этих регионах такой "выброс тепла совершенно необычен".

В регионах Общество Общество Ежедневник Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СФО Алтайский край ПФО Оренбургская область УрФО Тюменская область СФО Новосибирская область СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"
Россияне стали отказываться от банковских карт
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа