Ряд российских регионов ждут заморозки

В ближайшие дни синоптики прогнозируют заморозки сразу в шести регионах страны. Стремительно падать станут ночные температуры, рассказали в Гидрометцентре России.

"В Поволжье, Алтайском крае, Оренбургской, Тюменской, Новосибирской и Кемеровской областях термометры будут показывать -2-3 градуса. Обычно в этих регионах температуры воздуха опускаются ниже 0 градусов в середине сентября, а в этом году заморозки наступят раньше", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал о необычных для осени природных аномалиях на севере европейской территории России. В Архангельской области, в Республике Коми, Ненецком и в Ямало-Ненецком автономных округах воздух прогревается до 20 градусов. Для начала осени в этих регионах такой "выброс тепла совершенно необычен".