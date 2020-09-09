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09.09.2020 11:43
Рубрика: Происшествия

СК проверит обстоятельства гибели туристки в горной Катуни

Текст: Наталья Граф (Республика Алтай)

Следственный комитет начал проверку по факту гибели в Чемальском районе туристки из Новосибирска. Сибирячку, решившую переплыть Катунь, унесло течением.

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43-летняя жительница Новосибирска отдыхала в селе Элекмонар Чемальского района Республики Алтай. Накануне она вместе с 15-летней дочерью подруги гуляла по берегу реки Катунь и решила в ней искупаться. Девочка по ее просьбе снимала заплыв на мобильный телефон.

- Однако женщина не справилась с сильным течением разлившейся полноводной реки, ее стало сносить вниз, после чего она ушла под воду, - сообщает СК по Республике Алтай.

Спутница туристки позвонила родителям и рассказала о случившемся. На место происшествия выехали спасатели.

Как уже сообщала "РГ", перед заплывом сибирячка записала ролик для и буквально напророчила свою смерть.

- Зайду и спокойно поплыву, а потом меня прибьет к тем камням через пару дней, - пошутила она, стоя на берегу бурлящей Катуни.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

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