Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой

Минобороны России опубликовало видео вчерашнего перехвата разведывательных самолетов ВВС США и Швеции над Балтийским морем.

Напомним, 8 сентября истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота поднимался для сопровождения иностранных самолетов, двигавшихся над нейтральными водами в сторону государственной границы РФ. При сближении российский летчик установил, что гости - разведывательные самолеты R-135 River Joint (ВВС США) и Gulfstream (ВВС Швеции). После сближения с Су-27 (из его кабины и снят ролик) иностранцы отвернули в сторону, а наш истребитель вернулся на свой аэродром.

Еще два самолета-шпиона НАТО были перехвачены в тот день над Баренцевым морем. Сперва МиГ-29 отогнал от государственной границы патрульный самолет ВМС Норвегии P-8 Orion, затем развернул восвояси самолет электронной разведки Falcon.