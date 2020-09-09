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09.09.2020,  
10:10
Текст:  Антон Валагин

Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой

Минобороны России опубликовало видео вчерашнего перехвата разведывательных самолетов ВВС США и Швеции над Балтийским морем.

Фото: Севмаш/РИА Новости
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Напомним, 8 сентября истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота поднимался для сопровождения иностранных самолетов, двигавшихся над нейтральными водами в сторону государственной границы РФ. При сближении российский летчик установил, что гости - разведывательные самолеты R-135 River Joint (ВВС США) и Gulfstream (ВВС Швеции). После сближения с Су-27 (из его кабины и снят ролик) иностранцы отвернули в сторону, а наш истребитель вернулся на свой аэродром.

Еще два самолета-шпиона НАТО были перехвачены в тот день над Баренцевым морем. Сперва МиГ-29 отогнал от государственной границы патрульный самолет ВМС Норвегии P-8 Orion, затем развернул восвояси самолет электронной разведки Falcon.

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