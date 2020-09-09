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09.09.2020 15:25
Рубрика: Происшествия

Соседка историка Соколова заявила, что Ещенко была избита перед убийством

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Анастасия Ещенко была избита в ночь своего убийства. Об этом сообщила соседка историка Олега Соколова Ангелина Вольская, ее показания были зачитаны на судебном заседании, где рассматривается это резонансное дело.

Анастасия Вольская никогда не была знакома ни с Олегом Соколовым, ни с Анастасией Ещенко, их квартиры выходят на разные стороны дома. Но при этом соседка прекрасно слышала, что там происходит, дело в том, что ее комната смежная с одной из комнат из квартиры Соколова. И стена не капитальная, а пристроена в годы СССР, когда таким образом в доходных домах нарезали квартиры меньшей площади.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Соседка в своих показаниях заявила, что часто слышала шум из квартиры Соколова, были даже драки. О том, что через стенку живет известный историк и преподаватель вуза, девушка узнала лишь после убийства.

7 ноября 2019 года Вольская поздно пришла домой, а оказавшись в своей комнате, услышала ссору. Анастасия Ещенко пыталась уйти, Олег Соколов ее не отпускал, выкрикивал громкие ругательства. Анастасия пыталась что-то отвечать, но что конкретно, соседка не слышала, девушка говорила тихо.

"Далее я услышала, как Ещенко громче сказала: "Не трогай меня, пожалуйста". Соколов на ее слова только громче ее оскорблял, я слышала звук двигающейся мебели. Потом я услышала шум и услышала плач, девушка, плача, просила ее не трогать. Я слушала не менее пяти ударов, после каждого девушка плача просила ее не трогать, говорила, что прощала его измены. Далее сказала: "Хорошо, я никуда не пойду, ты не ублюдок, только не трогай меня". Затем я услышала громкий женский визг, так взвизгивала она около двух-трех раз", - было указано в зачитанных показаниях.

Соседка не слышала звука выстрела, а в следующие дни из квартиры не доносилось ни звука. Лишь 9 ноября соседка из новостей узнала, что в смежной квартире произошло убийство.

Стоит отметить, что ранее адвокат, представляющая интересы родных Анастасии Ещенко, также заявила, что по результатам ее собственного расследования, девушка подвергалась насилию со стороны историка.

Напомним, Анастасия Ещенко была расстреляна, а затем расчленена. Историк Олег Соколов признал свою вину и объяснил ее личными мотивами.

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