Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135, когда тот приближался к границам России над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

- Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель, - цитирует РИА Новости сообщение центра. - Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Его экипаж классифицировал объект как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря.

Активность военной авиации НАТО над Черным морем в последние недели растет, и Минобороны периодически фиксирует пролет над Черным морем и территорией соседних областей Украины самолетов-разведчиков и даже стратегических бомбардировщиков стран северо-атлантического альянса.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, эти полеты выполняются для тренировки и имитации пуска ракет по целям на территории России. Также с помощью самолетов разведчиков ВВС США и других стран НАТО "прощупывают" размещенные на территории полуострова силы ПВО.