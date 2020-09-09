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09.09.2020 19:16
Рубрика: Власть

Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135, когда тот приближался к границам России над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Шойгу: авиация НАТО регулярно имитирует нанесение ударов по России

- Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель, - цитирует РИА Новости сообщение центра. - Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Его экипаж классифицировал объект как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря.

Активность военной авиации НАТО над Черным морем в последние недели растет, и Минобороны периодически фиксирует пролет над Черным морем и территорией соседних областей Украины самолетов-разведчиков и даже стратегических бомбардировщиков стран северо-атлантического альянса.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, эти полеты выполняются для тренировки и имитации пуска ракет по целям на территории России. Также с помощью самолетов разведчиков ВВС США и других стран НАТО "прощупывают" размещенные на территории полуострова силы ПВО.

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