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09.09.2020 09:54
Рубрика: Спорт

В ПБК "Локомотив-Кубань" произошла вспышка коронавируса

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" в полном составе ушел на карантин из-за COVID-19. Как сообщили в пресс-службе краснодарцев, накануне стало известно о первично положительных тестах на коронавирус у представителей команды.

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- Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. В четверг мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции, - уточнил начальник медицинской службы железнодорожников Константин Шубин.

При этом имена и число заразившихся коронавирусом в коллективе не называется.

Поэтому "Локо" вынужден был отказаться от участия в предсезонном турнире, который состоится 10-11 сентября в Санкт-Петербурге.

На данный момент также неизвестно, смогут ли краснодарцы сыграть в первом туре баскетбольный Единой лиге: 23 сентября южане на своей площадке должны принять эстонский "Калев".

Кстати, совсем немного времени осталось и до старта нового сезона в Еврокубка, который 30 сентября "Локомотив-Кубани" дома по календарю открывает матчем с бельгийским клубом "Антверп".

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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