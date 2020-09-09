Власти Крыма не исключили продления до марта ограничений подачи воды

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк не исключил продления жестких графиков подачи воды в Симферополе, Бахчисарае, Симферопольском и Бахчисарайском районах до марта 2021 года, если водохранилища полуострова не наполнятся за счет обильных осадков.

- Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что графики подачи воды могут действовать до марта следующего года, - написал Гоцанюк в Facebook.

Несмотря на ежесуточную переброску в Симферополь из Ивановского водорзабора в Сакском районе и Вилинского в Бахчисарайском до 50 тысяч кубометров воды, небывалая засуха все равно заставляет соблюдать режим жесткой экономики и активно искать новые источники воды.

- Нам необходимо увеличить подъем артезианской воды до 70 тысяч кубических метров ежесуточно, - пояснил Гоцанюк. - Продолжается поиск других подземных источников. Активно проводятся консультации с представителями научного сообщества. Предлагаются различные варианты изыскания альтернативных источников обеспечения населения питьевой водой.

По словам Гоцанюка, в Симферополе возможно отклонение от графиков подачи воды из-за состояния водопроводных сетей и особенностей рельефа конкретной местности. Но эту проблему постараются решить за счет модернизации силового оборудования и насосов, замена которых сейчас продолжается. В то же время на устранение протечек на водоводах дополнительно выделено 230 миллионов рублей. А ГУП РК "Вода Крыма" только в Симферополе сформировала 20 аварийных бригад, которые в кратчайшие сроки должны устранять порывы.

- Кроме того, принято решение оформить заявку в Федеральную целевую программу для реконструкции действующих и строительству новых водопроводных сетей, - рассказал Гоцанюк. - Надеюсь, федеральное правительство пойдет нам на встречу в этом вопросе. Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все трудности и проблемы.

По состоянию на 3 сентября в водохранилищах естественного стока РК хранится 45,4 миллиона кубометров или 24 процента от проектного объема, что на 59 процентов (65 миллионов кубов) меньше, чем в прошлом году в те же числа.