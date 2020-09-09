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09.09.2020 18:10
Рубрика: Общество

Замглавы правительства Крыма заболела коронавирусом

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба Совета министров РК Фото: Пресс-служба Совета министров РК
Фото: Пресс-служба Совета министров РК

Заместитель председателя Совета министров и министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила РИА Новости.

Фото: Пресс-служба КФУ
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По словам вице-премьера правительства Крыма, она уже начала курс лечения. При этом чиновница призналась, что чувствует себя хорошо.

Накануне сообщения о положительном тесте на новую коронавирусную инфекцию зампред крымского правительства приняла участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата "Пара-Крым 2020". А за несколько дней до этого в составе специальной комиссии проинспектировала деятельность специализированного дома ребенка "Елочка" в Симферополе, где московские врачи и сотрудники аппарата детского омбудсмена РФ выявили недополучение спецпитания 80-ю воспитанниками.

Уроженка Бахчисарайского района, 54-летняя Романовская как заместитель председателя Совета министров Крыма курирует здравоохранения и социальный блок.

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