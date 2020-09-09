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09.09.2020 21:15
Рубрика: Спорт

Нужно разогнаться

Чемпион мира Сергей Шубенков надеется, что в этом сезоне еще пробежит по соседним дорожкам с мировыми лидерами
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Обладатель полного комплекта медалей чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков выиграл чемпионат России в Челябинске.
Для Сергея Шубенкова победа на чемпионате России - уже пройденный этап. Ему хочется большего. И по масштабу турнира, и по результату. Фото: РИА Новости Для Сергея Шубенкова победа на чемпионате России - уже пройденный этап. Ему хочется большего. И по масштабу турнира, и по результату. Фото: РИА Новости
Для Сергея Шубенкова победа на чемпионате России - уже пройденный этап. Ему хочется большего. И по масштабу турнира, и по результату. Фото: РИА Новости

В этом непростом и необычном сезоне, который пошел не по плану из-за пандемии коронавируса, Шубенков стартовал всего лишь второй раз. В конце августа на Кубке России в Брянске он финишировал за 13,39 секунды, на чемпионате страны - за 13,31. Как признался Сергей в разговоре с журналистами, в том числе и корреспонденту "РГ", это не совсем тот результат, который он бы хотел показать. Ему не хватает конкуренции и мотивации, которые можно получить на международных стартах. А к ним у российских атлетов допуска пока нет. Но Шубенков не теряет надежды посоревноваться в этом сезоне с мировыми лидерами.

Российские легкоатлеты вышли на пик формы к чемпионату России

Сергей, как оцениваете свою форму?

Сергей Шубенков: Форма формой, но нужно, чтобы еще содержание какое-то было. С этим сложнее в такой непонятный сезон. Мои результаты объяснимы. Когда я начинаю соревноваться в мае, примерно с таких секунд и разгоняюсь - 13,30-13,40. Так было в 2019 году и в 2018-м, моем самом успешном сезоне, когда несколько раз выбегал из 13 секунд. Будь текущий сезон полноценным, я бы по-другому выступал. Хотя в сослагательном наклонении в спорте не говорят. Но соревнования - важный элемент в тренировках. Его категорически не хватает.

С какими чувствами смотрите недоступные вам зарубежные старты, следите за лидером сезона испанцем Орландо Ортегой?

Сергей Шубенков: Если брать в общем и целом, есть хорошие результаты. Видно, что ребята готовились к Олимпийским играм. В барьерах, я бы сказал, тишь да гладь. Ортега пробежал в Монако за 13,11. Но это этап Бриллиантовой лиги - топовые соревнования. Там уровень мотивации другой. И подготовка у него другая. Он успел набраться соревновательной практики. Секунды у Ортеги неплохие, но самородков, которые бы пробежали на мировой рекорд или второй-третий результат в истории, не появляется. От этого немножко обидно. В том смысле, что это достижимые для меня результаты. Мне как раз не хватает этого уровня мотивации. Если я встану с ними в один забег, то уверен, что расклад на финише станет совсем другим.

Анжелика Сидорова сказала, что уходит в отпуск. И даже внезапное решение вопроса с нейтральным статусом не заставит ее вернуться в сектор для прыжков с шестом. А вы что думаете?

Сергей Шубенков: Я до конца надеюсь попасть на международные старты. Например, в октябре в Дохе. Лишь бы были барьеры в программе. Пока мне не хватает информации по ситуации с World Athletics. Вижу, что процесс идет. Деньги на штраф нашлись, план по восстановлению отправили. Но непонятно, готова ли международная федерация сделать все раньше 30 сентября - того дедлайна, который сама определила. Но надежда умирает последней. В любом случае я тренируюсь, готовлюсь. В календаре еще стоит командный чемпионат России в Сочи. Пока отдыхать не хочу. Не набегался еще. По сути, сезон только начался. Еще выступать и выступать.

Между тем

Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира в беге на 800 м Кастер Семени к World Athletics по допуску на международные соревнования спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

Екатерина Конева установила лучший результат сезона в мире в тройном прыжке

После появления нового правила не очень женственная бегунья вынуждена была пропустить ЧМ-2019 и начала судиться, но проиграла.

- Тестостерон является основным фактором, определяющим различные уровни спортивных достижений полов в легкой атлетике. Женщины с вариантом гена "46 XY DSD" (как у Семени. - "РГ") имеют уровень тестостерона, сопоставимый с мужчинами, что дает им преимущество, - говорится в пресс-релизе суда.

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