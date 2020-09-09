В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при столкновении катера и баржи

Четверо пассажиров прогулочного катера, которые пострадали в результате столкновения с баржей на реке под Сургутом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие госпитализированы в травматологическую больницу Сургута. Среди них ребенок до 16 лет. Врачи диагностируют состояние всех четверых как тяжелое.

Напомним, столкновение прогулочного катера и грузовой баржи произошло на реке Черная в районе Сургута. На борту лодки находились восемь человек. Четверо из них погибли, еще четверо получили тяжелые травмы и были госпитализированы. На барже никто не пострадал. Уточняется, что владелец судна в ходе происшествия погиб.

Сейчас на месте работает оперативная группа, в состав которой вошел заместитель главы города Алексей Жердев. Выясняются обстоятельства происшествия.