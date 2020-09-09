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09.09.2020 14:23
Рубрика: Происшествия

В Тюменской области проверят "захват заложников" на уроке

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Тюменской области правоохранительные органы заинтересовались нетрадиционным подходом к организации образовательного процесса в ишимской школе. Напомним, здесь провели тематический урок, посвященный борьбе с терроризмом, который напугал пятиклассников своей реалистичностью.

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"Организована проверка соблюдения прав обучающихся. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - передает пресс-служба надзорного органа. В свою очередь тюменский Следственный комитет также изучит информацию, которая появилась в СМИ. В частности, тот факт, что после занятия одному из учеников потребовалась помощь врачей "скорой".

Ранее о необычном уроке рассказали с возмущением родители школьников в соцсети: по их словам в класс неожиданно вошли "террористы" (переодетые старшеклассники), которые грубо вели себя с детьми, запугивали их. По другим данным, ученики об инсценировке знали, и есть мнение, что в целом такие мероприятия даже полезны, так как показывают, как нужно себя вести в опасных ситуациях.

"Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой "инициативы", - написал в губернатор Александр Моор в своем личном аккаунте в Instagram.

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