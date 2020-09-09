Видео: К свердловской колонии пришли двое медвежат

Двух медвежат сняли на видео рядом с тавдинской колонией ИК-19, которая буквально окружена лесами.

Ролик с маленькими хищниками опубликовали на YouTube-канале ГУФСИН Свердловской области. На записи видно, что мишки подошли к забору исправительного учреждения и резвятся на газоне рядом с ним. В конце записи детеныши убегают. Как отметили в пресс-службе ведомства, ловить животных не стали.

Напомним, ранее "РГ" публиковала интервью с доктором биологических наук, профессором Леонидом Баскиным, который изучает характер медведей. Он отметил, что встреча с медведем очень опасно, особенно, когда это медведица с медвежатами.

Ученый отметил, что гуляя по лесу, чтобы избежать встречи с косолапым, нужно громко петь - хищник боится громких звуков. Если встретились - не убегать и не залезать на дерево, нужно смотреть в глаза животному, разговаривать с ним и медленно пятиться назад. Если медведь не напал сразу - значит, такой цели у него не было.