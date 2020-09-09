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09.09.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Роналду забил сотый гол за сборную Португалии

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал вторым футболистом в истории после иранца Али Даеи, которому удалось достичь отметки в сто забитых голов за национальную команду.

Роналду, пропустивший матч против Хорватии из-за укуса пчелы, вернулся в состав сборной в матче второго тура Лиги наций против Швеции. В Стокгольме он забил сотый гол фирменным ударом со штрафного. Он же установил окончательный счет в матче - 2:0. Стоит отметить, что еще в первом тайме шведы остались вдесятером после удаления Густава Свенсона.

Фото: REUTERS
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В другом матче этой группы Франция переиграла Хорватию со счетом 4:2, повторив результат финала ЧМ-2018. Причем хорваты даже вели в счете после гола игрока "Зенита" Деяна Ловрена.

В другой группе соперник россиян в финальной части ЧЕ-2020 бельгийцы разгромили Исландию - 5:1. Еще одна команда, с которой предстоит сыграть россиянам, - Дания сыграла вничью с Англией - 0:0.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021

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